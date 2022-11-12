С хлебом и борщом: как принимают воинов ВСУ на деоккупированной Херсонщине 1 12.11.2022, 22:55

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Жители Херсонской области от всей души благодарят украинских защитников.

Жители Херсонщины не могут нарадоваться долгожданному освобождению от российских оккупантов и приходу украинской армии. В одном из населенных пунктов украинских бойцов встретили не просто хлебом-солью, но и борщом со сметаной.

Соответствующее видео появилось в Сети, пишет «Обозреватель».

На кадрах хозяйки приносят извинения за небольшое количество угощений, а их освободители радуются украинскому гостеприимству.

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