С хлебом и борщом: как принимают воинов ВСУ на деоккупированной Херсонщине

С хлебом и борщом: как принимают воинов ВСУ на деоккупированной Херсонщине1
- 12.11.2022, 22:55
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Жители Херсонской области от всей души благодарят украинских защитников.
Жители Херсонщины не могут нарадоваться долгожданному освобождению от российских оккупантов и приходу украинской армии. В одном из населенных пунктов украинских бойцов встретили не просто хлебом-солью, но и борщом со сметаной.
Соответствующее видео появилось в Сети, пишет «Обозреватель».
На кадрах хозяйки приносят извинения за небольшое количество угощений, а их освободители радуются украинскому гостеприимству.