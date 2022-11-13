ISW: Бегство российских войск из Херсона раскололо Кремль 4 13.11.2022, 8:35

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У Путина обострились противоречия с «партей ястребов».

Вывод оккупационных войск из Херсона вызывает раскол между президентом России Владимиром Путиным и фракцией «ястребов».

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), Путину все труднее умиротворять часть крайне идеологизированного провоенного электората из-за неспособности его вооруженных сил достичь его максималистских целей по свержению украинского правительства и захвату всей Украины.

Ультраправые пропагандисты, например Владимир Соловьев, все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования выполнения всех обещаний по уничтожению Украины.

Потеря Херсона - новое поражение Путина в глазах его сторонников после подрыва Керченского моста.

Аналитики называют волну критики Путина «почти беспрецедентной». С этим, вероятно, связано усиление цензуры на телевидении, поскольку многие пропагандисты опускают или преуменьшают последствия вывода войск.

Вместе с тем поражение регулярных войск и Путина в Херсоне еще больше усиливает влияние «вагнеровцев» и их главаря Пригожина.

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