ВСУ устроили оккупантам «новую Чернобаевку» на левом берегу Днепра 3 13.11.2022, 8:41

12,912

Прогремели взрывы на аэродроме в Чаплинке, где войска РФ строили укрепления.

После героического возвращения ВСУ знаменитой Чернобаевки под Херсоном прогремели взрывы в районе аэродрома в поселке городского типа Чаплинка. Он уже расположен на Левобережной Украине.

Взрывы прозвучали на рассвете 13 ноября. Информацию о них подтвердил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Спикер военной администрации о «хлопке» уже традиционно написал стихотворение.

В нем Сергей Братчук подтвердил взрывы в поселке Чаплинка в Каховском районе Херсонской области:

«Є така собі Чаплинка,

Там вночі були «обжинки»!

«Бавовнятко» влучно б'є,

Люлей ворогу дає!».

«Прилетело вражинам изрядно, всю ночь считают и еще не все», – заметил Братчук.

Кроме того, в местных телеграм-каналах начали публиковать видео, на которых слышна детонация боеприпасов.

«Кстати, у сериала «Чернобаевка» новый спиноф «Чаплинка», – написали в Monitor.

Добавили видео и отметили, что детонация происходит в районе местного аэродрома.

По неподтвержденной пока информации, Вооруженные силы Украины ударили по войскам РФ в районе аэродрома. Прогремело около 20-30 мощных взрывов.

В сети также писали, что после прилетов началась детонация.

«Нам продолжают приходить сообщения о мощных взрывах в Чаплинке. Скорее всего ВСУ мешают россиянам строить укрепления. Не подходите к окнам. Всем тихой ночи», – сообщали Telegram-каналы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».