ВСУ устроили оккупантам «новую Чернобаевку» на левом берегу Днепра

ВСУ устроили оккупантам «новую Чернобаевку» на левом берегу Днепра3
- 13.11.2022, 8:41
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Прогремели взрывы на аэродроме в Чаплинке, где войска РФ строили укрепления.
После героического возвращения ВСУ знаменитой Чернобаевки под Херсоном прогремели взрывы в районе аэродрома в поселке городского типа Чаплинка. Он уже расположен на Левобережной Украине.
Взрывы прозвучали на рассвете 13 ноября. Информацию о них подтвердил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Спикер военной администрации о «хлопке» уже традиционно написал стихотворение.
В нем Сергей Братчук подтвердил взрывы в поселке Чаплинка в Каховском районе Херсонской области:
«Є така собі Чаплинка,
Там вночі були «обжинки»!
«Бавовнятко» влучно б'є,
Люлей ворогу дає!».
«Прилетело вражинам изрядно, всю ночь считают и еще не все», – заметил Братчук.
Кроме того, в местных телеграм-каналах начали публиковать видео, на которых слышна детонация боеприпасов.
«Кстати, у сериала «Чернобаевка» новый спиноф «Чаплинка», – написали в Monitor.
Добавили видео и отметили, что детонация происходит в районе местного аэродрома.
По неподтвержденной пока информации, Вооруженные силы Украины ударили по войскам РФ в районе аэродрома. Прогремело около 20-30 мощных взрывов.
В сети также писали, что после прилетов началась детонация.
«Нам продолжают приходить сообщения о мощных взрывах в Чаплинке. Скорее всего ВСУ мешают россиянам строить укрепления. Не подходите к окнам. Всем тихой ночи», – сообщали Telegram-каналы.