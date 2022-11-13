ВСУ ударили по «гнезду» оккупантов в Херсонской области: оттуда вывезли два грузовика с убитыми 3 13.11.2022, 8:51

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В разгромленном здании находилось 500 военных РФ.

В ближайший госпиталь были доставлены 56 тяжелораненых, из которых вскоре умерли еще 16 человек.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию с 500 российскими оккупантами в Херсонской области, оттуда вывезли два грузовика трупов.

В сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00 отмечается о подтверждении поражения Силами обороны района сосредоточения оккупантов в Херсонской области.

«В районе населенного пункта Днепряне, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам в Таврическое вывезли два грузовика погибших захватчиков», - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в ближайший госпиталь были доставлены 56 тяжелораненых, из которых вскоре умерли еще 16 человек. Окончательная информация о потерях оккупантов уточняется.

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