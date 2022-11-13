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В Брестской области больницы перегружены больными военными РФ

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  • 13.11.2022, 9:00
  • 10,656
В Брестской области больницы перегружены больными военными РФ

Из-за этого отказывают в лечении белорусам.

В Брестской области Беларуси местные больницы перегружены работой с больными российскими военнослужащими.

«В Брестской области Республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках», - говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Так, говорится в сообщении, врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам Беларуси, которые нуждаются в лечении.

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