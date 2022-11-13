В Беларуси взлетели российские самолеты: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога 6 13.11.2022, 10:41

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Поднятый в воздух МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Утро воскресенья, 13 ноября, началось с масштабной воздушной тревоги. Сирены взвыли во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Людей призывают немедленно пройти в укрытие, ведь над территорией Беларуси зафиксирована активность тактической авиации врага, сообщает 24tv.ua.

По данным телеграм-канала monitor, следящего за активностью вражеской авиации, есть взлет МиГ-31К.

МиГ-31К – потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

МиГ-31К обычно сопровождают 2 – 3 истребителя Су-30СМ.

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