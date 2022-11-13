закрыть
13 ноября 2022, воскресенье, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси взлетели российские самолеты: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога

6
  • 13.11.2022, 10:41
  • 8,390
В Беларуси взлетели российские самолеты: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Поднятый в воздух МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Утро воскресенья, 13 ноября, началось с масштабной воздушной тревоги. Сирены взвыли во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Людей призывают немедленно пройти в укрытие, ведь над территорией Беларуси зафиксирована активность тактической авиации врага, сообщает 24tv.ua.

По данным телеграм-канала monitor, следящего за активностью вражеской авиации, есть взлет МиГ-31К.

МиГ-31К – потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

МиГ-31К обычно сопровождают 2 – 3 истребителя Су-30СМ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников