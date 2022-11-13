Российски «мобики» в Мелитополе ищут алкоголь и гражданскую одежду, чтобы сбежать

Российски «мобики» в Мелитополе ищут алкоголь и гражданскую одежду, чтобы сбежать5
- 13.11.2022, 11:37
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Пополнение прибыло меньше суток назад, но уже успело «разложиться».
13 ноября Генштаб ВСУ рассказал, чем занимают «частично мобилизованные» из РФ, которых направили воевать на Запорожское направление в Мелитополь.
Информация обнародована на официальной странице Facebook украинского командования.
Мобилизированные россияне разместились в Мелитополе, сообщает Генштаб ВСУ. Здесь они не занимаются строевой подготовкой или стрельбами. Их основная задача - решение бытовых проблем и «отдых».
Оккупанты прибыли в город накануне – 12 ноября. В течение суток они скупают:
пищу;
гражданскую одежду, чтобы сбежать с фронта;
большое количество алкоголя (скупает и, по-видимому, употребляет).
Отметим, Мелитополь – город на оккупированной части Запорожской области. Если посмотреть на карту, то видно, что в этот населенный пункт пополнение живой силы и техники может попасть тремя путями:
через Крым – железной дорогой и автотранспортом;
через Мариуполь – автодорогой;
через Волноваху - по железной дороге (именно здесь идут тяжелые бои около Угледара и Павловки, отметил Генштаб ВСУ).
По прибытии пополнение может разъезжаться по двум направлениям:
на Запорожское направление;
на Херсонское направление.