Российски «мобики» в Мелитополе ищут алкоголь и гражданскую одежду, чтобы сбежать 5 13.11.2022, 11:37

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Пополнение прибыло меньше суток назад, но уже успело «разложиться».

13 ноября Генштаб ВСУ рассказал, чем занимают «частично мобилизованные» из РФ, которых направили воевать на Запорожское направление в Мелитополь.

Информация обнародована на официальной странице Facebook украинского командования.

Мобилизированные россияне разместились в Мелитополе, сообщает Генштаб ВСУ. Здесь они не занимаются строевой подготовкой или стрельбами. Их основная задача - решение бытовых проблем и «отдых».

Оккупанты прибыли в город накануне – 12 ноября. В течение суток они скупают:

пищу;

гражданскую одежду, чтобы сбежать с фронта;

большое количество алкоголя (скупает и, по-видимому, употребляет).

Отметим, Мелитополь – город на оккупированной части Запорожской области. Если посмотреть на карту, то видно, что в этот населенный пункт пополнение живой силы и техники может попасть тремя путями:

через Крым – железной дорогой и автотранспортом;

через Мариуполь – автодорогой;

через Волноваху - по железной дороге (именно здесь идут тяжелые бои около Угледара и Павловки, отметил Генштаб ВСУ).

По прибытии пополнение может разъезжаться по двум направлениям:

на Запорожское направление;

на Херсонское направление.

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