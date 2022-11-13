Снайпер из спецподразделения «Омега» ликвидировал оккупанта на расстоянии более 2,7 км 20 13.11.2022, 15:44

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Украинский военный приблизился к мировому рекорду по самому дальнему боевому выстрелу.

Украинские воины продолжают устанавливать рекорды во время боевых действий с агрессором. Снайпер спецподразделения «Омега», входящий в состав Национальной гвардии Украины, вплотную приблизился к мировому рекорду по дальнему боевому снайперскому выстрелу.

Он ликвидировал захватчика с расстояния более 2,7 км, от мирового рекорда украинского снайпера отделяли несколько сот метров. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

«Украинский снайпер вплотную приблизился к мировому рекорду по дальнему боевому снайперскому выстрелу. Точным выстрелом нашего спецназовца оккупант был ликвидирован с расстояния 2 710м - дистанции, которая теперь занимает 2-е место в мировом рейтинге, подтвержденной командованием ВСУ», – подчеркнули в СтратКоме.

Там также напомнили, что мировой рекорд установил канадский снайпер, который, выполняя задачи в Ираке, поразил цель на расстоянии 3540 м.

Второе место до недавнего времени принадлежало британцу Крейгу Харрисону, сделавшему выстрел на дистанцию 2475 метров. Сейчас его результат превзошел украинец.

Где именно украинский снайпер продемонстрировал поразительную меткость и мастерство, не указывается. Известно лишь, что произошло это в ночь на 10 ноября.

«С наступлением сумерек снайперы подразделений спецназа Нацгвардии выходят на охоту. Очень быстрая и точная работа одного из них минувшей ночью», – рассказывали в Нацгвардии 11 ноября.

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