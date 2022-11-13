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ЧВК «Вагнера» опубликовала видео казни кувалдой своего боевика из числа заключенных

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  • 13.11.2022, 14:04
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ЧВК «Вагнера» опубликовала видео казни кувалдой своего боевика из числа заключенных

Он побывал в плену ВСУ и критиковал Путина.

Телеграм-канал, аффилированный с ЧВК «Вагнера», опубликовал жуткое видео казни заключенного Евгения Нужина. Информацию подтвердил также источник Gulagu.net в военной компании.

По этическим соображениям, видео не публикуем. От его просмотра в Сети стоит отказаться людям с впечатлительной нервной системой.

На видео Нужин сообщает, что в сентябре перешел воевать на стороне Украины, а в ноябре его похитили из Киева. Мужчина очнулся в подвале, ему заявили, что «будут судить», рассказал он. После этого на видео Нужину разбивают голову кувалдой.

Мужчину завербовали в ЧВК «Вагнера» в рязанской ИК-3. Там он отбывал срок в 24 года за убийство (ст. 105 ч. 2 УК), уничтожение чужого имущества (ст. 167 ч. 2 УК), хулиганство (ст. 213 ч. 1 УК), покушение на побег из места лишения свободы (ст. 313 ч. 2, ст. 30 ч. 3). Впоследствии он сдался в плен в Украине и дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, в котором критиковал Путина и заявил, что хочет воевать на стороне Украины.

О казни высказался главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: «Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке - собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании».

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