NYT: ВСУ готовят «тайную кампанию» с новыми ударами по армии РФ 1 13.11.2022, 14:47

7,272

Украинская армия не остановится после освобождения Херсона.

Украина зимой может начать «тайную кампанию» для демонстрации способности Киева наносить удары по российским военным на оккупированной территории, считают аналитики, опрошенные The New York Times.

Старший вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Сет Джонс считает, что украинские власти выглядят готовыми к продолжению диверсионной и подрывной деятельности на позициях российских войск.

По его словам, это могут быть «точечные убийства» и «диверсии на подконтрольной России территории Украины».

По мнению чиновников Белого дома, Киев также должен использовать зиму для восстановления запасов вооружений, сообщает NYT.

По данным газеты, Украина настаивает на дополнительных поставках систем ПВО, танков и истребителей. Представители администрации Байдена заявляют, что крайне важно использовать зимнее замедление для восстановления украинских оборонительных и наступательных вооружений.

Россия, в свою очередь, может усилить атаки на гражданскую инфраструктуру, чтобы запугивать мирное население, пишет NYT со ссылкой на неназванных американских чиновников. Украинские официальные лица, по информации газеты, считают, что Россия может наносить удары по объектам водоснабжения.

При этом представители администрации Байдена считают, что российские запасы высокоточных ракет большой дальности истощаются, ограничивая тем самым возможности Москвы по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре.

Возобновления полномасштабных наступательных действий военные аналитики, опрошенные изданием, ожидают в феврале 2023 года после переподготовки войск с обеих сторон.

Ранее NYT сообщила со ссылкой на военных экспертов, что ВСУ могут продолжить наступать на Южном направлении или в Донбассе, не дожидаясь весны. По мнению экспертов, следующими целями украинской армии могут стать Мелитополь в Запорожской области и Сватово в Луганской области.

По словам командира противотанковой части ВСУ в Бахмуте Донецкой области лейтенанта Михейченко, следующей решающей битвой может стать бой за Бахмут.

Ранее о том, что зима вряд ли остановит бои, писали аналитики из Института изучения войны (ISW). По их мнению, холода могут дать преимущество украинской армии и нанести серьезный ущерб российским военным из-за плохой экипировки и снабжения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».