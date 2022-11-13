«Память о нем будет жить вечно в белорусском и украинском народах» 13.11.2022, 15:56

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Полк Калиновского попрощался с погибшим героем

Воюющий на стороне Украины полк Кастуся Калиновского попрощался с погибшим добровольцем. Ранее белорусские добровольцы сообщили, что их боец погиб 7 ноября:

— Война — это вызов для настоящего мужчины. Можно спрятаться или убежать. А можно встать против зла и воевать с ним!

Наш герой был отцом, настоящим хозяином и воином. Он выбрал трудный путь борьбы с агрессией и бесчеловечностью с оружием в руках. Он выбрал путь освобождения Беларуси через освобождение Украины. Он погиб в бою, как герой.

А мы знаем, что герои не умирают! Память о нем будет жить вечно в белорусском и украинском народах! Мы, твои побратимы, продолжим твой путь, до самой победы!

Жыве Беларусь! Слава Украине!

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