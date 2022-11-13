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В Гродно достали из колодца восьмилетнего мальчика

  • 13.11.2022, 16:11
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В Гродно достали из колодца восьмилетнего мальчика

Открытый колодец зарос травой и ребенок в него провалился.

12 ноября ближе к вечеру случайный прохожий позвонил в службу спасения и рассказал, что ребенок упал в колодец для сточных вод в Гродно. Об этом сообщает МЧС Беларуси.

Выяснилось, что открытый колодец зарос травой, и один из детей, бегая по улице, его не заметил и провалился. Колодец оказался достаточно глубоким, так что выбраться самостоятельно он не смог. К счастью, друзья оказались сообразительными и попросили прохожего вызвать МЧС.

Работники МЧС спустили в колодец лестницу и достали ребенка с глубины около двух метров. Он был в сознании, состояние мальчика оценили средней степени тяжести. После спасения его доставили в больницу.

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