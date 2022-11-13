«Много сюрпризов ждет врага»: у Украины появится морской дрон «Херсон» 13.11.2022, 18:09

Это уникальная и засекреченная украинская разработка.

Первый морской беспилотник, который закупили в рамках платформы United-24, назовут «Херсоном». Минцифры уже сообщило о покупке первого аппарата.

Это уникальная и засекреченная украинская разработка, пишет unian.net. Маленькие и быстрые, дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью сотни миллионов долларов на расстоянии сотен километров от берега.

Каждую пятую ракету Россия запускает с кораблей. И морские дроны могут изменить ситуацию в море. Собственно, уже изменили. Российские корабли стоят заблокированные в Севастопольской бухте после поражения еще одного флагмана российского флота.

У советника гендиректора «Укроборонпрома» Остапа Еднака спросили, когда первые морские дроны выйдут на «охоту». Он сказал, что не нужно озвучивать эту информацию, чтобы не помогать оккупантам:

«Много сюрпризов ждет врага в будущем».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».