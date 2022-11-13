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Стало известно, сколько населенных пунктов ВСУ деоккупировали на юге с начала недели

  • 13.11.2022, 18:23
Стало известно, сколько населенных пунктов ВСУ деоккупировали на юге с начала недели

Впечатляющая цифра.

Украинские военные с начала недели деоккупировали 179 населенных пунктов более чем на 4,5 тысячах квадратных километров, информирует Оперативное командование «Юг» в «Фейсбуке».

«В освобожденных населенных пунктах и на территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминировочные. Враг не прекращает обстрелы позиций наших подразделений и прилегающих к линии столкновения территориальных громад, ведет воздушную разведку», - говорится в сообщении.

Украинская авиация нанесла удар по районам сосредоточения вражеской техники в Каховском районе. ВСУ выполнили 40 огневых задач по позициям оккупантов.

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