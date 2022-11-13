Белорусские добровольцы участвовали в освобождении Херсона 1 13.11.2022, 19:17

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Среди них — мать погибшего белорусского бойца Павла «Волата».

В минувшую пятницу, 11 ноября, украинские военные вошли в Херсон, который находился под российской оккупацией с начала марта. В наступлении вместе с украинцами принимали участие и белорусы. Так, добровольцы из батальона «Террор» работают на южном направлении с начала полномасштабной войны в Украине.

Об участии белорусов в освобождении Херсона «Зеркалу» рассказали боец батальона «Террор» Наталья — мама погибшего в Украине Павла «Волата» — и боец с позывным «Алесь».

Алесь на данный момент находится в тылу. Он смеется, что пропускал тренировки, но потом серьезно объясняет, что на боевые задания в батальоне выходят только те бойцы, которые подготовлены на все сто процентов.

— При наступлении происходит так: сначала идут малые группы, и уже затем заходят основные войска. Батальон «Террор» тоже работает как малая группа, мы отрабатываем территорию, а потом уже подтягиваются другие силы.

— Что происходит сейчас на территории освобожденной Херсонщины?

— Многие дома разрушены. Из того, что видел лично я: люди встречают, радуются, машут руками. Мне, например, было очень приятно, когда я остановился в сельском магазинчике, чтобы купить кофе. Продавец сказала, что платить не надо. Обнимала, плакала и в итоге плату за кофе так и не взяла. Такое отношение очень трогает, ведь понятно, что денег у местных очень мало, им пришлось многое пережить, — рассказывает белорус. — Опять же, россияне говорят, что они вывезли технику, но я сам видел, как наш буксир тащит танки с характерным «мангалом» — металлической конструкцией, которую вешают на боевые машины российские военные.

Алесь рассказывает, что продвижение белорусских добровольцев в сторону Херсона началось еще в начале марта, когда белорусов после боев под Киевом и отражения атак российских войск в Ирпене, Буче и Гостомеле направили на южное направление для выполнения других задач.

Первым из белорусов вместе с украинскими военными в сторону Николаева отправился Павел «Волат», который командовал ротой, выполняющей разведывательно-штурмовые задачи.

— По сути, с грамотной разведки, в которую внесли свой вклад и белорусы, а также планомерного уничтожения врага и началось то, что закончилось 11 ноября в Херсоне, — говорит Алесь.

Наталья уточняет, что главной задачей «Волата» была разведка и определение направления, на котором будут работать белорусы. Но были и другие задания.

— Павел был по профессии диверсантом-разведчиком. На тот момент в районе Николаева стояли украинские военные и интернациональный легион. И первое, чем он вместе с другими занимался, — это была разведка и вывод бойцов ВСУ и иностранных добровольцев из полукотлов. Также они проводили разведку в районе Кинбурнской косы. На тот момент Павел говорил, что штурмовые действия невозможны, потому что там было сосредоточено достаточно много войск противника, — рассказывает Наталья. — Потом его дело уже и продолжил батальон «Террор», который прибыл сюда в конце весны.

Помимо разведки, это белорусское подразделение занималось корректировкой огня украинской артиллерии на нескольких участках и сдерживанием российских войск.

— А также уничтожением живой силы, техники, складов с боеприпасами и штурмом позиций, — перечисляет Алесь.

— На каких еще направлениях сейчас работают белорусы?

— На данный момент мы не можем говорить, на каком направлении мы работаем, а также где точно находятся наши бойцы. Оперативная информация не разглашается. Нам не докладывают, в каких населенных пунктах сейчас находятся военные, но работа есть, хоть Херсон и освобожден. Все говорят, что российские войска отошли, но надо понимать, что они просто убежали оттуда. Не надо думать, что это была увеселительная прогулка. Мол, ВСУ и белорусы просто вошли в опустевший город. Освобождение Херсона началось вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. И вклад наших добровольцев нельзя ни в коем случае преуменьшать. Именно на этом направлении погибли трое белорусов: Павел «Волат», стрелок-парамедик Михаил «Юнгер» Шавельский и механик-водитель подразделения, имя которого пока назвать не можем. А еще осталась Кинбурская коса, с разведки которой и начинали белорусы. С освобождением ее своеобразный, какой-то даже символический круг замкнется, — говорит Алесь.