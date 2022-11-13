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СМИ: Десант ВСУ на Николаевщине выбил оккупантов с Кинбурнской косы

  • 13.11.2022, 20:30
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СМИ: Десант ВСУ на Николаевщине выбил оккупантов с Кинбурнской косы

Вся Николаевская область — под контролем Украины.

Кинбурнская коса в Николаевской области Украины освобождена от российских оккупантов до населенного пункта Геройское.

12 ноября ВСУ высадили десант на Кинбурнской косе, идет речь в сообщении Telegram-канала «ВоляМедиа».

Отмечается, что вечером 13 ноября украинские подразделения дошли до Геройского, откуда собираются развивать наступление дальше.

«На косе оставались российские подразделения, несколько опорных пунктов и склад с боеприпасами», — уточняется в сообщении.

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