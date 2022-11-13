Макеевка в Луганской области вернулась под контроль Украины 4 13.11.2022, 21:20

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В село вошли бойцы ВСУ.

Украинские военные восстановили контроль над селом Макеевка Сватовского района в Луганской области.

Об этом сообщает областная военная администрация в Telegram.

«Село Макеевка, что в Краснореченской поселковой общине Сватовского района, переходит в синюю зону. Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом», — говорится в сообщении администрации. Село Макеевка находится в 41 километре от Сватово.

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