Макеевка в Луганской области вернулась под контроль Украины

Макеевка в Луганской области вернулась под контроль Украины4
- 13.11.2022, 21:20
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В село вошли бойцы ВСУ.
Украинские военные восстановили контроль над селом Макеевка Сватовского района в Луганской области.
Об этом сообщает областная военная администрация в Telegram.
«Село Макеевка, что в Краснореченской поселковой общине Сватовского района, переходит в синюю зону. Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом», — говорится в сообщении администрации. Село Макеевка находится в 41 километре от Сватово.