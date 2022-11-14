Генштаб ВСУ: В Каховке, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество оккупантов 14.11.2022, 0:54

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По улицам передвигаются патрули.

В украинских Каховке, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество личного состава российских оккупационных войск.

В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует в «Фейсбуке» по оперативной информации.

«Во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника», - говорится в сообщении.

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