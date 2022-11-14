Минобороны заинтриговало украинцев: появилось видео, где бойцы пересекают Днепр 2 14.11.2022, 8:16

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В Сети обсуждают, что это значит.

Минобороны Украины опубликовали видео, которое очень заинтриговало украинцев. На обнародованных кадрах воины ВСУ пересекают Днепр, пишет 24tv.ua.

Beautiful Dnipro pic.twitter.com/SMpr97fpkZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 13, 2022

В сети предполагают, что воины ВСУ едут на «охоту», которая поможет полностью освободить Кинбурнскую косу. Это единственная часть Николаевской области, которая официально не освобождена от оккупантов.

В Минобороны пока никакие детали не сообщали. Только подписали видео: Beautiful Dnipro.

Так, ну якщо офіційна сторінка Міністерства Оборони опублікувала відос, то й мені нарешті можна 😏. pic.twitter.com/7jIj7Yhuan — Володимир Олександрович (@Kostiuk_gg) November 13, 2022

Вчера появились сообщения, что (украинский десант уже выбил россиян с Кинбурской косы/ru/news/2022/11/13/524058/. На это намекал и губернатор Николаевской области Виталий Ким.

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