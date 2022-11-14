В Турции задержали подозреваемого во взрыве в Стамбуле
- 14.11.2022, 8:26
- 2,144
Ранее сообщалось, что теракт могла устроить женщина-смертник.
Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в Стамбуле. Об этом заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
«Человек, устроивший инцидент и оставивший бомбу, был задержан бригадами нашего полицейского управления Стамбула. До этого был задержан еще 21 человек», — сказал он, передает Anadolu.
Ранее сообщалось, что теракт могла устроить женщина-смертник.
По словам Сойлу, к взрыву якобы может быть причастна Рабочая партия Курдистана.
Бомба была взорвана на на популярной пешеходной улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу. В результате взрыва погибли шесть человек. 81 получил ранение. При этом 50 пострадавших уже выписаны из больница, пять человек остаются в реанимации.