В Турции задержали подозреваемого во взрыве в Стамбуле 14.11.2022, 8:26

2,144

фото: Wikipedia.org

Ранее сообщалось, что теракт могла устроить женщина-смертник.

Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в Стамбуле. Об этом заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

«Человек, устроивший инцидент и оставивший бомбу, был задержан бригадами нашего полицейского управления Стамбула. До этого был задержан еще 21 человек», — сказал он, передает Anadolu.

Ранее сообщалось, что теракт могла устроить женщина-смертник.

По словам Сойлу, к взрыву якобы может быть причастна Рабочая партия Курдистана.

Бомба была взорвана на на популярной пешеходной улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу. В результате взрыва погибли шесть человек. 81 получил ранение. При этом 50 пострадавших уже выписаны из больница, пять человек остаются в реанимации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».