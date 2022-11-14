закрыть
14 ноября 2022, понедельник, 8:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Турции задержали подозреваемого во взрыве в Стамбуле

  • 14.11.2022, 8:26
  • 2,144
В Турции задержали подозреваемого во взрыве в Стамбуле
фото: Wikipedia.org

Ранее сообщалось, что теракт могла устроить женщина-смертник.

Турецкая полиция задержала подозреваемого во взрыве в Стамбуле. Об этом заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

«Человек, устроивший инцидент и оставивший бомбу, был задержан бригадами нашего полицейского управления Стамбула. До этого был задержан еще 21 человек», — сказал он, передает Anadolu.

Ранее сообщалось, что теракт могла устроить женщина-смертник.

По словам Сойлу, к взрыву якобы может быть причастна Рабочая партия Курдистана.

Бомба была взорвана на на популярной пешеходной улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу. В результате взрыва погибли шесть человек. 81 получил ранение. При этом 50 пострадавших уже выписаны из больница, пять человек остаются в реанимации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко