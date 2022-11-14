Украина начала наносить удары по левому берегу Днепра 14.11.2022, 9:08

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По оккупантам ведет огонь авиация и артиллерия.

За прошедшие сутки украинские защитники выполнили 33 огневые задачи, в результате которых было ликвидировано 40 оккупантов и уничтожено 7 единиц авто- и бронетехники.

Сегодня, 14 ноября, в пресс-службе Оперативного командования «Юг» озвучили обстановку на Южнобугском и Таврическом направлениях.

Враг продолжает возводить оборонительную линию на левом берегу Днепра. Одновременно с этим продолжается обстрел из РСЗО, артиллерии и минометов правого берега Днепра.

В течение дня противник нанес удар двумя ракетами «Х-31» по позициям ВСУ в Бериславском районе.

По Марганцу враг дважды за день нанес удары из РСЗО «Ураган».

Украинская авиация в течение дня нанесла по вражеским позиция на левом берегу Днепра четыре удара. Артиллерия выполнила 33 огневые задачи, в результате которых было уничтожено 7 единиц авто- и бронетехники, а также ликвидировано 40 оккупантов.

В акватории Черного моря находится 12 российских военных кораблей, но среди них нет ракетоносителей. Однако это не повод, чтобы расслабляться, так как в любую минуту враг может вывести в море корабли с «Калибрами».

На деоккупованные территории постепенно возвращается жизнь и блага цивилизации. На Херсонщине началось восстановление электричества, связи, водоснабжения и Интернета. В ОК «Юг» призывают местных жителей освобожденных территорий выполнять все приказы администраций, так как при отступлении противник провел минирование многих административных учреждений.

Враг продолжается использовать для корректировки огня разведывательные дроны. Накануне противник не использовал дроны-камикадзе, однако это не означает, что в ВС РФ их больше использовать не будут.

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