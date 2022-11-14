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Бойцы ВСУ уничтожили вражескую колонну, наступавшую на Донетчине

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  • 14.11.2022, 10:56
  • 5,684
Бойцы ВСУ уничтожили вражескую колонну, наступавшую на Донетчине

Видеофакт.

Спецназовцы Нацгвардии Украины уничтожили колонну техники оккупантов, которая наступала на Донецком направлении.

Видео опубликовали на ютуб-канале Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что гвардейцы в результате боя уничтожили танк и две боевые машины пехоты врага. Остальной технике противника удалось отойти с линии огня. Благодаря действиям защитников Украины удалось отразить попытку наступления оккупантов.

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