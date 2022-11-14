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В Варшаве прошла выставка скульптора Яна Левша

  • 14.11.2022, 15:39
В Варшаве прошла выставка скульптора Яна Левша

Белорус представил 12 скульптур из бронзы и графику внушительных размеров.

В Варшаве с 6 по 13 ноября прошла первая персональная выставка скульптора Яна Левша. С творчеством талантливого белоруса, который проживает в Польше, можно было ознакомиться в аукционном доме Art in House. На выставке было представлено 12 скульптур из бронзы и графика внушительных размеров.

Ян Левша родился в 1998 году в Браславе, учился в Минском государственном художественном колледже. Когда Ян узнал, что художественная академия в Минске не будет открывать набор на курс «Скульптура», то принял решение поехать во Львов, где в 2014 году с отличием окончил Академию искусств. Продолжить обучение Левша захотел в Польше и поступил в Академию Изящных Искусств в Варшаве.

«Получается, любимому делу учился в трех разных странах. Это очень многое мне дало», — говорит Ян. Но на достигнутом останавливаться молодой скульптор не собирается и планирует поступать на докторант в Варшаве.

Всех, кто не успел познакомиться с его творчеством, Ян Левша приглашает на его выставку весной — в марте-апреле в Варшаве планируется вторая, более расширенная экспозиция его работ.

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