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Украинская артиллерия накрыла штаб оккупантов и три пушки «Гиацинт-Б»

  • 14.11.2022, 18:28
Украинская артиллерия накрыла штаб оккупантов и три пушки «Гиацинт-Б»

Видеофакт.

Бойцы 44 артбригады ВСУ уничтожили вражеский штаб, 3 склада с боеприпасами и 7 единиц вражеской техники.

Видео с работой артиллерии военные обнародовали на своей странице в Facebook.

Таким образом артиллеристы решили поздравить собратьев с освобождением Херсона и населенных пунктов на правом берегу Днепра.

«Бойцы 44 бригады освобождают Украину. Поздравляем Херсон с возвращением домой», – говорится в подписи к видео.

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