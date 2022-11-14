Украинская артиллерия накрыла штаб оккупантов и три пушки «Гиацинт-Б» 14.11.2022, 18:28

Видеофакт.

Бойцы 44 артбригады ВСУ уничтожили вражеский штаб, 3 склада с боеприпасами и 7 единиц вражеской техники.

Видео с работой артиллерии военные обнародовали на своей странице в Facebook.

Таким образом артиллеристы решили поздравить собратьев с освобождением Херсона и населенных пунктов на правом берегу Днепра.

«Бойцы 44 бригады освобождают Украину. Поздравляем Херсон с возвращением домой», – говорится в подписи к видео.

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