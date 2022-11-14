Украинская артиллерия накрыла штаб оккупантов и три пушки «Гиацинт-Б»
- 14.11.2022, 18:28
Видеофакт.
Бойцы 44 артбригады ВСУ уничтожили вражеский штаб, 3 склада с боеприпасами и 7 единиц вражеской техники.
Видео с работой артиллерии военные обнародовали на своей странице в Facebook.
Таким образом артиллеристы решили поздравить собратьев с освобождением Херсона и населенных пунктов на правом берегу Днепра.
«Бойцы 44 бригады освобождают Украину. Поздравляем Херсон с возвращением домой», – говорится в подписи к видео.