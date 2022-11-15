В Беларуси будет то же самое: боец «Ольгерд» рассказал об участии полка Калиновского в освобождении Херсона 2 15.11.2022, 9:42

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Ощущения от входа в город трудно передать словами.

«При освобождении Беларуси будет та же самая картина», - заявил «Радыё Свабода» белорус «Ольгерд», который освобождал Херсон.

Олег «Ольгерд» Овчинников участвует в войне с февраля 2022 года. С весны он с короткими перерывами был на фронте, на херсонском направлении. Минометный расчет полка имени Кастуся Калиновского, в который входит Ольгерд, еще 12 ноября вошел в Херсон. Об впечатлениях от освобожденного города «Ольгерд» рассказал «Радыё Свабода».

Группа «Ольгерда» в последнее время занимала позицию у села Александровка, что в сорока километрах от Херсона. Белорус говорит, что это был стратегически важный пункт, так как от него напрямую идет дорога к областному центру.

Буквально за день до освобождения Херсона «Ольгерд» с побратимами смогли добыть себе миномет, который был у одной из разбитых машин. Говорит, что операция готовилась давно, а там как раз все сошлось. В самой Александровке уже не было мирных граждан, поэтому по деревне били украинские силы.

«С мая я был на херсонском направлении. На удержание позиции и наступления пошло много и физических сил, и материальных ресурсов, и несколько наших машин уничтожили, и боекомплект был перестрелян. Но сейчас чувствую удовольствие от выполненной работы», - говорит боец.

Он признается, что не ожидал столь быстрого отхода российских войск, но подчеркивает, что иначе россияне могли бы попасть в «котел», и защита Херсона для них обернулась бы очень большими потерями.

«Когда россияне отошли, то в город стали заходить Вооруженные Силы Украины, а именно спецназ, разведка. А мы уже зашли 12 ноября в составе организованных армейских колонн. В принципе в тот момент было уже безопасно заходить в город. Но россияне оставили много заминированных объектов, вот в этом опасность была».

По словам «Ольгерда», ощущения от входа в город трудно передать словами, но это было очень эмоционально и вдохновляюще.

«Видимо, все видели кадры, как военных встречали с цветами, носили на руках. Буквально все так и было! Мы заходили на второй день, людей на улицах было уже немного меньше, но все было то же самое. Люди подбегали к нам, давили, фотографировались, конфетами угощали. Впечатления самые светлые. Когда узнали, что мы белорусы, то любовь их просто переполняла. Херсонцы очень любят белорусов, особенно тех, кто воюет за Украину (смеется)».

Сам Херсон, как говорит белорус, не разрушен, но чувствуется, что город в запущенном состоянии.

«В Херсоне боевых действий особых не было. Разрушены только те объекты, которые уничтожали россияне при отходе — мосты, телебашня. В целом Херсон не в лучшем состоянии: ЖКХ не работало вообще, обеспечением людей тоже никто не занимался, россиянам на это было плевать. Когда мы зашли в город, то не было электричества и телефонной связи, теперь связь немного начинает появляться. Работают некоторые кафе - за счет генералов».

«Ольгерд» обратил внимание на огромное количество пропагандистских плакатов в Херсоне: «Россия здесь навсегда», «Русские и украинцы - один народ», но сейчас их лишаются и сами местные жители, и солдаты ВСУ.

«Плотно поговорить с людьми времени просто не было, но говорили, что при оккупации было очень тяжело. Людей в городе много, не сказал бы, что пустынный. Люди все с украинской символикой - это очень вдохновляет. Нас действительно встречали как освободителей. Нам были готовы отдать последнее только за то, что мы их освободили. Представляю, что в Беларуси будет та самая картина, когда будем ее освобождать».

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