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В Мелитополе партизаны подорвали «логово» войск РФ и «наказали» местного коллаборанта

  • 15.11.2022, 10:47
В Мелитополе партизаны подорвали «логово» войск РФ и «наказали» местного коллаборанта

Мощный взрыв прогремел в северной части города.

Во вторник, 15 ноября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв в жилом районе города, где располагается «логово» оккупантов. Речь идет о северной части города – возле 24-го училища на бульваре Победы.

Такую информацию в своем Telegram-канале предоставил мер Мелитополя Иван Федоров. Он также опубликовал карту города, обозначив место взрыва.

По предварительный данным, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла в квартирах до 4 этажа.

«Туда сразу же поехали скорые, пожарные и оккупационные полицейские. Собираем детали, что в этот раз курили оккупанты», – написал Федоров.

По данным очевидцев, пишет «РИА Мелитополь», 24-е училище не пострадало, в соседнем доме взорвалась квартира.

Как стало известно позже, взрыв произошел якобы в жилище коллаборанта Дмитрия Трухина. Ранее он был депутатом городского совета от запрещенной «Оппозиционной платформы – За жизнь».

коллаборант Дмитрий Трухин

8 сентября его лишили полномочий как предателя. Все время полномасштабной войны он активно сотрудничал с врагом.

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