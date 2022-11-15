В Мелитополе партизаны подорвали «логово» войск РФ и «наказали» местного коллаборанта 15.11.2022, 10:47

Мощный взрыв прогремел в северной части города.

Во вторник, 15 ноября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв в жилом районе города, где располагается «логово» оккупантов. Речь идет о северной части города – возле 24-го училища на бульваре Победы.

Такую информацию в своем Telegram-канале предоставил мер Мелитополя Иван Федоров. Он также опубликовал карту города, обозначив место взрыва.

По предварительный данным, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла в квартирах до 4 этажа.

«Туда сразу же поехали скорые, пожарные и оккупационные полицейские. Собираем детали, что в этот раз курили оккупанты», – написал Федоров.

По данным очевидцев, пишет «РИА Мелитополь», 24-е училище не пострадало, в соседнем доме взорвалась квартира.

Как стало известно позже, взрыв произошел якобы в жилище коллаборанта Дмитрия Трухина. Ранее он был депутатом городского совета от запрещенной «Оппозиционной платформы – За жизнь».

коллаборант Дмитрий Трухин

8 сентября его лишили полномочий как предателя. Все время полномасштабной войны он активно сотрудничал с врагом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».