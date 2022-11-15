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Под Бахмутом российского «охотника на дронов» уничтожили с помощью самого дрона

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  • 15.11.2022, 12:01
  • 2,514
Под Бахмутом российского «охотника на дронов» уничтожили с помощью самого дрона

Видео ликвидации от бойцов ВСУ.

Бойцы 30 ОМБр подстрелили вражеского «охотника на дронов» и показали процесс ликвидации этого комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Речь идет о российских РЭБ «Селок».

Военные прокомментировали это так:

«Россияне любят хвастаться своим вроде бы передовым комплексом радиоэлектронной борьбы с беспилотниками – РЭБ «Селок». Это на словах. А на деле – воины 30 ОМБр умело поразили этого «охотника на дронов», причем нашли его и скорректировали огонь с помощью… дрона!»

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