В Мелитополе российские мобилизованные перестреляли друг друга в кафе «Джокер» 2 15.11.2022, 12:45

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фото: reuters

Пьяная перестрелка началась после словесного конфликта.

В захваченном Мелитополе 12 мобилизованных россиян устроили пьяную перестрелку в одном из кафе города, их задержали свои же.

Как сообщает Baza в Telegram, инцидент произошел 11 ноября. Российские оккупанты отдыхали в кафе «Джокер» в захваченном города.

Между пьяными мобилизованными сначала возникла словесная перепалка, которая затем перешла в огнестрельную перестрелку. Один россиянин получил ранения.

На место инцидента выехала «военная полиция» оккупантов и все 12 мобилизованных были задержаны. Среди них семь рядовых, двое младших сержантов, ефрейтор, капитан и лейтенант.

Их доставили в комнату для временно задержанных.

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