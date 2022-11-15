В Мелитополе российские мобилизованные перестреляли друг друга в кафе «Джокер»2
- 15.11.2022, 12:45
- 2,424
Пьяная перестрелка началась после словесного конфликта.
В захваченном Мелитополе 12 мобилизованных россиян устроили пьяную перестрелку в одном из кафе города, их задержали свои же.
Как сообщает Baza в Telegram, инцидент произошел 11 ноября. Российские оккупанты отдыхали в кафе «Джокер» в захваченном города.
Между пьяными мобилизованными сначала возникла словесная перепалка, которая затем перешла в огнестрельную перестрелку. Один россиянин получил ранения.
На место инцидента выехала «военная полиция» оккупантов и все 12 мобилизованных были задержаны. Среди них семь рядовых, двое младших сержантов, ефрейтор, капитан и лейтенант.
Их доставили в комнату для временно задержанных.