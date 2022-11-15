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Оккупационная администрация Новой Каховки бежала из города

  • 15.11.2022, 16:14
Оккупационная администрация Новой Каховки бежала из города

Российские объекты находятся под прицелом артиллерии ВСУ.

Российская оккупационная администрация Новой Каховки, находящейся на левой стороне Днепра, перебралась в «безопасные места Херсонской области из-за обстрелов». Об этом сообщают росСМИ.

Отметим, логистика российских оккупантов на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ. Также появилась информация о том, что украинский десант форсировал реку и слышны перестрелки в Олешках и Каховке.

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