ВСУ ликвидировали российского депутата 1 15.11.2022, 16:27

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Оккупант также был руководителем детского военно-патриотического клуба «Десантник».

Украинские военные ликвидировали российского депутата Руслана Шаймарданова. Он был депутатом Воткинской думы Удмуртской Республики. Об этом заявил украинский блогер-расследователь Иракли Комахидзе, пишет «Главред».

Оккупант также был руководителем детского военно-патриотического клуба «Десантник».

Он вместе с группой других инструкторов этого клуба пошли «добровольцами» на войну против Украины. Это произошло совсем недавно - в октябре.

ВСУ ликвидировали Руслана Шаймарданова в Херсонской области.

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