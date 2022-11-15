Россия варварски обстреливает Украину ракетами: в ряде областей взрывы

Россия варварски обстреливает Украину ракетами: в ряде областей взрывы12
- 15.11.2022, 17:26
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Зафиксировано три волны пусков российских ракет.
Россия осуществила массированный пуск ракет по украинским городам. В большинстве областей сработали силы ПВО, однако есть и попадание, пишет unian.net.
Взрывы в Киеве и области.
Также серию взрывов слышали в столице. По информации мэра Киева Виталия Кличко, есть попадание в Печерский район города: «По предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии», - сообщил он.
Как уточнил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, в Киевской области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах.
Ракеты над Черкасской областью
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец также сообщает, что над территорией области вражеские ракеты.
Взрывы в других областях
Также ПВО сработали в Миргородской громаде на Полтавщине, Винницкой, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Львовской и Житомирской областях.
Часть Львова без света, уточнил городской голова Андрей Садовый.