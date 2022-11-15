Жители Львова и Житомира остались без света после ракетных ударов РФ

Жители Львова и Житомира остались без света после ракетных ударов РФ3
- 15.11.2022, 17:58
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Людей просят не покидать укрытия.
Российские оккупанты во вторник, 15 ноября, нанесли ракетные удары по инфраструктуре Житомира и Львова. Сейчас эти города частично без электроснабжения, сообщает «Зеркало недели. Украина».
Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что по городу нанесены два ракетных удара.
«Попали в энергетическую структуру города. Наши энергетики делают всё возможное. Больше информации дам со временем», – заявил он.
Также о взрывах в городе сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Впоследствии он добавил, что часть города оказалась без электроснабжения.
«Враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. Во Львове есть проблемы с электроснабжением, перебои в работе мобильных операторов», - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.