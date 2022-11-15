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Жители Львова и Житомира остались без света после ракетных ударов РФ

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  • 15.11.2022, 17:58
  • 1,898
Жители Львова и Житомира остались без света после ракетных ударов РФ

Людей просят не покидать укрытия.

Российские оккупанты во вторник, 15 ноября, нанесли ракетные удары по инфраструктуре Житомира и Львова. Сейчас эти города частично без электроснабжения, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что по городу нанесены два ракетных удара.

«Попали в энергетическую структуру города. Наши энергетики делают всё возможное. Больше информации дам со временем», – заявил он.

Также о взрывах в городе сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Впоследствии он добавил, что часть города оказалась без электроснабжения.

«Враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. Во Львове есть проблемы с электроснабжением, перебои в работе мобильных операторов», - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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