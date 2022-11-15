закрыть
15 ноября 2022, вторник, 20:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом и Авдеевкой

3
  • 15.11.2022, 18:25
  • 5,708
ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом и Авдеевкой

Украинские бойцы наносят огневое поражение всеми видами вооружений.

Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы под Бахмутом и Авдеевкой, при этом они несут серьезные потери. ВСУ в ответ наносят огневое поражение всеми видами вооружений.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, пишет «Новое время».

«Противник ведет постоянные штурмы в районе Бахмута и Авдеевки, пытаясь прорвать украинскую оборону», — заявил Череватый.

По его словам, Вооруженные силы Украины наносят огневое поражение всеми видами вооружений, а россияне несут большие потери. Это можно заметить по сведениям Генерального штаба ВСУ. Также Череватый добавил, что перебросить войска из Херсонской области россиянам будет не так просто и украинское командование помешает этим планам врага.

«Интенсивность атак нивелируется нашим огнем и качеством нашей обороны. Для любой нормальной армии мира они уже терпят критические потери, враг может терять до батальона ежедневно», — заявил спикер.

Он подчеркнул, что враг мог бы задуматься и изменить тактику, но пока этого не видно, поскольку они следуют задаче политического руководства РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко