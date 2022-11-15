ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом и Авдеевкой 3 15.11.2022, 18:25

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Украинские бойцы наносят огневое поражение всеми видами вооружений.

Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы под Бахмутом и Авдеевкой, при этом они несут серьезные потери. ВСУ в ответ наносят огневое поражение всеми видами вооружений.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, пишет «Новое время».

«Противник ведет постоянные штурмы в районе Бахмута и Авдеевки, пытаясь прорвать украинскую оборону», — заявил Череватый.

По его словам, Вооруженные силы Украины наносят огневое поражение всеми видами вооружений, а россияне несут большие потери. Это можно заметить по сведениям Генерального штаба ВСУ. Также Череватый добавил, что перебросить войска из Херсонской области россиянам будет не так просто и украинское командование помешает этим планам врага.

«Интенсивность атак нивелируется нашим огнем и качеством нашей обороны. Для любой нормальной армии мира они уже терпят критические потери, враг может терять до батальона ежедневно», — заявил спикер.

Он подчеркнул, что враг мог бы задуматься и изменить тактику, но пока этого не видно, поскольку они следуют задаче политического руководства РФ.

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