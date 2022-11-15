Уничтожение российской ракеты попало на видео

Уничтожение российской ракеты попало на видео2
- 15.11.2022, 20:30
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Ракету сбили в Киевской области.
Момент уничтожения российской ракеты в Киевской области опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу сил ПВО Небитов опубликовал на своей странице в соцсети.
«Уничтожение вражеской ракеты на Киевщине. Спасибо силам ПВО за блестящую работу. Враг не останавливается и продолжает атаковать. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается», - пишет в комментарии Небитов.