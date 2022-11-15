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Уничтожение российской ракеты попало на видео

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  • 15.11.2022, 20:30
  • 7,058
Уничтожение российской ракеты попало на видео

Ракету сбили в Киевской области.

Момент уничтожения российской ракеты в Киевской области опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу сил ПВО Небитов опубликовал на своей странице в соцсети.

«Уничтожение вражеской ракеты на Киевщине. Спасибо силам ПВО за блестящую работу. Враг не останавливается и продолжает атаковать. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается», - пишет в комментарии Небитов.

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