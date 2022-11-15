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Лавров убежал с саммита G20 перед массированным ударом РФ по Украине

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  • 15.11.2022, 22:24
  • 16,472
Лавров убежал с саммита G20 перед массированным ударом РФ по Украине
Сергей Лавров

Рассчитал время.

Глава МИД России Сергей Лавров, возглавивший российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки», сбежал с Бали как раз перед массированной атакой по Украине, передает УНИАН.

Как свидетельствуют сообщения в пропагандистских росСМИ, Лавров рассчитал время перед нанесением первых ударов по территории украинских городов и сбежал с саммита, когда в Украине объявили воздушную тревогу.

Согласно роспропаганде, Лавров покинул Бали где-то в 15:40 по минскому времени.

Как известно, спустя несколько часов после этого Россия начала массированный обстрел украинских городов. Лавров убежал с саммита, вероятно, чтобы избежать ряда неприятных вопросов от Запада, которого Кремль всячески пытается убедить в желании начать «переговоры».

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