Лавров убежал с саммита G20 перед массированным ударом РФ по Украине 10 15.11.2022, 22:24

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Сергей Лавров

Рассчитал время.

Глава МИД России Сергей Лавров, возглавивший российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки», сбежал с Бали как раз перед массированной атакой по Украине, передает УНИАН.

Как свидетельствуют сообщения в пропагандистских росСМИ, Лавров рассчитал время перед нанесением первых ударов по территории украинских городов и сбежал с саммита, когда в Украине объявили воздушную тревогу.

Согласно роспропаганде, Лавров покинул Бали где-то в 15:40 по минскому времени.

Как известно, спустя несколько часов после этого Россия начала массированный обстрел украинских городов. Лавров убежал с саммита, вероятно, чтобы избежать ряда неприятных вопросов от Запада, которого Кремль всячески пытается убедить в желании начать «переговоры».

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