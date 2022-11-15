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TVP: По предварительной информации две российские ракеты упали на территорию Польши

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  • 15.11.2022, 22:35
  • 22,672
TVP: По предварительной информации две российские ракеты упали на территорию Польши

Два человека погибли.

Во вторник, 15 ноября, по неподтвержденной информации, две российские ракеты упали на территорию Польши.

Об этом сообщает польское общественное телевидение TVP.

Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает срочное заседание Совета национальной безопасности с членами Комитета по делам национальной безопасности и обороны.

В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить сообщения о том, что российские ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной.

Газета Kurier Lubelski сообщила со ссылкой на очевидца, о двух взрывах, в результате которых погибли два человека. На месте работают пожарные и полиция, которые устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия.

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