Представитель польского правительства: Польша повышает боеготовность некоторых воинских частей 16.11.2022, 0:45

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Петр Мюллер

Это связано со взрывами в деревне Пшеводув.

Польша повышает боеготовность некоторых воинских частей. Об этом сообщил по итогам заседания Бюро национальной безопасности Польши пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. Его выступление транслировалось в эфире польского телеканала TVP.

По его словам, на месте взрыва в деревне Пшеводув вблизи границы с Украиной находятся польские службы, которые занимаются установлением обстоятельств произошедшего. Они будут работать всю ночь.

«В связи с произошедшей ситуацией запущены процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в том числе решено повысить боеготовность некоторые военных подразделений на территории Польши, а также других служб на территории нашей страны», — сказал Мюллер.

Напомним, сегодня на территории Польши в деревне Пшеводув у границы с Украиной прогремели взрывы. Погибли два человека.

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