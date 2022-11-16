закрыть
16 ноября 2022, среда, 4:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Польши созовет Совет национальной безопасности

  • 16.11.2022, 4:04
Президент Польши созовет Совет национальной безопасности
Анджей Дуда

Заседание начнется в 14:00 по Минску.

Президент Польши Анджей Дуда принял решение провести в среду заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом сообщил во вторник глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.

«Президент Анджей Дуда решил созвать завтра Совет национальной безопасности в 12:00 (14:00 по Минску — прим. Charter97.org)», - написал он в Twitter.

В заседаниях Совбеза Польши принимают участие спикеры верхней и нижней палат парламента, премьер-министр, главы МИД, МВД, Минобороны, министр-координатор спецслужб, руководители парламентских фракций, представитель аппарата президента и глава Бюро национальной безопасности.

15 ноября правительство Польши провело срочное заседание Совета национальной безопасности с членами Комитета по делам национальной безопасности и обороны.

Варшава ведет консультации с НАТО, США и другими союзниками. Президент Дуда провел переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко