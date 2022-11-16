Президент Польши созовет Совет национальной безопасности 16.11.2022, 4:04

Анджей Дуда

Заседание начнется в 14:00 по Минску.

Президент Польши Анджей Дуда принял решение провести в среду заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом сообщил во вторник глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.

«Президент Анджей Дуда решил созвать завтра Совет национальной безопасности в 12:00 (14:00 по Минску — прим. Charter97.org)», - написал он в Twitter.

В заседаниях Совбеза Польши принимают участие спикеры верхней и нижней палат парламента, премьер-министр, главы МИД, МВД, Минобороны, министр-координатор спецслужб, руководители парламентских фракций, представитель аппарата президента и глава Бюро национальной безопасности.

15 ноября правительство Польши провело срочное заседание Совета национальной безопасности с членами Комитета по делам национальной безопасности и обороны.

Варшава ведет консультации с НАТО, США и другими союзниками. Президент Дуда провел переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским.

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