Хорватский электрокар побил рекорд Tesla 1 16.11.2022, 11:44

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Rimac Nevera побил как дрэг–стрип, так и рекорд максимальной скорости.

Экстраординарный электрический гиперкар Nevera – уже самый быстрый серийный автомобиль в истории, который в прошлом году преодолел 400 метров за 8,582 секунды. Он представляет собой двухместный авто стоимостью 2,1 миллиона долларов, а Model S Plaid — пятиместный семейный автомобиль стоимостью 136 000 долларов. И такая разница, конечно же, отчасти объясняется превосходящими характеристиками Nevera, а отчасти тем, что, в отличие от Tesla, он рассчитан на малосерийное производство, пишет techinsider.

Rimac вывез Nevera на автодром Папенбург в Германии для тестирования максимальной скорости. Трасса имеет длинные, быстрые повороты, переходящие в две прямые длиной 2,5 мили (4 км), что делает ее одним из немногих мест в мире, безопасных для такого рода испытаний. Для проверки результатов было установлено измерительное устройство Racelogic V-Box на базе GPS. Вы можете увидеть полный запуск в видео ниже.

Nevera никогда не испытывала недостатка в мощности; его четырехмоторная трансмиссия выдает ужасающие 1914 лошадиных сил (1427 кВт) и 2360 Нм крутящего момента. Фрикционные шины Michelin, установленные на гиперкаре, при этом очень ограничивают его ускорение. Общей проблемой для электрических гоночных авто является передача.

Большинство электромобилей, в том числе Nevera, являются односкоростными транспортными средствами, оптимизированными для быстрой езды, но они, как правило, соревнуются с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, когда загорается зеленый свет, но у них заканчивается запал, и они издыхают, как только авто с ДВС немного разгонится.

Поэтому чрезвычайно впечатляет, что Rimac побил как дрэг–стрип, так и рекорд максимальной скорости — кстати, на тех же самых 412 км в час, которые Rimac предсказал четыре года назад, когда этот автомобиль был представлен как C_Two на Женевском автосалоне.

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