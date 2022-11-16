ВСУ ликвидировали главного танкиста 64-й бригады РФ, совершавшей преступления в Буче 16.11.2022, 11:54

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Вячеслав Кабицкий

Командир танкового батальона приехал на войну из Хабаровска.

ВСУ ликвидировали командира танкового батальона печально известной 64-й ОМСБр из Хабаровска Вячеслава Кабицкого. Это подразделение известно жестокими военными преступлениями в Буче на Киевщине.

О гибели подполковника Кабицкого по прозвищу «Лен» со ссылкой на российские ресурсы сообщил украинский журналист, блоггер, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он отметил, что на родине Вячеслава Кабицкого активно пиарили как «героя России». Между тем, его подразделение – 64-ая ОМСБр из Хабаровска – известно как бригада, которая пытала и убивала мирных жителей во время оккупации отдельных районов Киевской области.

Именно ее военные устроили «бучанскую резню». Солдаты воинской части 51460 из села Князе-Волконское Хабаровского края активно мародерили, убивали, насиловали и пытали жителей Бучи.

18 апреля бригаде Путин присвоил бригаде почетное звание «гвардейской».

После отступления с севера Украины бригаду перевели под Изюм, где она понесла большие потери.

В середине августа стало известно, что 64-ю ОМСБр из Хабаровска планируют перебросить в Херсон – обеспечивать «порядок» на псевдореферендуме.

По информации проекта InformNapalm, по состоянию на конец октября остатки 64-й ОМСБр воевали в районе Снигиревки Николаевской области.

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