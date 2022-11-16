Освобожденная Макеевка в Луганской завалена убитыми военными РФ 1 16.11.2022, 13:11

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ВСУ разгромили оккупантов при штурме населенного пункта.

Несколько суток назад Силы обороны Украины окончательно освободили от врага Макеевку.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«И хотя украинских защитников в самом поселке нет - враг, взбешенный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков. На улицах нет ни одной живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома. Не уцелела даже вышка сотовой связи. В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов, которые являются немыми свидетелями «дутого величия» росармии», - говорится в сообщении.

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