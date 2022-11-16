Террорист «ДНР» рассказал, как мобилизованный расстрелял своего командира 16.11.2022, 13:28

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Это не первый подобный случай.

Командир террористического батальона «Восток» «ДНР» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале рассказал, что один из российских «мобиков» расстрелял своего командира.

«Как только начался боевой стресс - головы у некоторых из них начали прихварывать. Один из наиболее резонансных случаев - расстрел мобилизованным своего командира. Причем это не было переполненной чашей, когда бойца вывело из себя поведение командира. Это было следствием состояния самого стрелявшего», - сказал Ходаковский.

Ранее сайт Charter97.org писал, что под Херсоном российские мобилизованные убили командира и передали оружие ВСУ.

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