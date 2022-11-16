В России нашли «виновных» в разгроме 155-й бригады морской пехоты под Павловкой 16.11.2022, 14:52

3,210

иллюстрационное фото

Вскрылись новые детали бездумной атаки позиций ВСУ «в лоб».

В ходе боев за Павловку оккупанты понесли большие потери в рядах 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота РФ.

Еще 14 ноября боевик Александр Ходаковский заявил о взятии Павловки российскими войсками. Бои за населенный пункт, который находится по пути к Угледару, шли больше двух месяцев.

При этом сам Ходаковский дал понять, что если не захватить Угледар, то Павловка станет «могилой для российской армии».

Накануне аналитики из американского Института изучения войны ISW озвучили свои тезисы по боям за Павловку.

Источник пишет, что российское военное командование полностью проигнорировало планы Минобороны РФ относительно боев на Донецком направлении.

Желание выслужиться перед Путиным и показать, что отвод войск с правого берега Днепра был не ошибкой, а желанием усилить давления на ВСУ на Донбассе, и привело к гибели большого количества оккупантов.

Накануне Ходаковский заявил, что первоначальный план атаки на Угледар состоял из штурма позиций ВСУ с двух направлений. Однако плохая связь и наличие в армии РФ большого количества мобилизованных свели его выполнение на нет.

Российское военное командование приняло решение идти на штурм Павловки в лоб. Как итог большие потери в составе 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота.

При этом все неудачи в боях за Павловку российское военное командование возложило на командира 40-й отдельной бригады морпехов ВС РФ. Якобы он не оказал должной поддержки 155-й бригаде.

Боевик призывает Суровикина требовать ответа за провал операции по Павловке от высшего руководства, а не от бригадных командиров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».