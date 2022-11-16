В Геническе пропала замгауляйтера Херсона 5 16.11.2022, 16:20

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Екатерина Губарева и Владимир Сальдо

Последнее место, где ее видели — оккупационная администрация.

Российские СМИ заявили, что в Геническе пропала коллаборантка, так называемая «вице-губернатор Херсонской области» Екатерина Губарева – она не выходит на связь, пишет «Украинская правда».

Об этом сообщил муж Губаревой, бывший так называемый «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев.

«Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели – здание правительства Херсонской области в Геническе», — рассказал он.

По его словам, он пытался дозвониться до коллаборанта, так называемого врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, чтобы узнать местонахождение жены, но безрезультатно.

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