Генерал Ходжес рассказал, как ВСУ выйдут на подступы к Крыму 2 16.11.2022, 16:54

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Бен Ходжес

Будут два крыла контранступления.

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ спрогнозировал, как Вооруженные силы Украины выйдут на подступы к Крыму.

«Если мы вспомним контрнаступательную операцию в сентябре, то она имела два крыла — одно двигалось в направлении Херсона, второе двигается через Харьков и Изюм в сторону Мариуполя. В результате оба они должны воссоединиться на подступах к Крыму. Это важный шаг перед началом его деоккупации», — сказал Ходжес.

Он добавил, что рассчитывает, что в январе украинские силы достигнут позиций, с которых возможен старт миссии по деоккупации Крыма, и эта операция может начаться.

По словам американского гекнерала, украинское командование может разместить в освобожденном Херсоне HIMARS и другие установки ближнего огня, чтобы пробивать себе путь на левый берег — «тем более, там степь»

«Но главное — активно уничтожать систему снабжения группировки на левом берегу, таким образом, чтобы вплотную подойти к крымскому полуострову», — добавил Ходжес.

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