Редкий трофей: ВСУ захватили передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии
- 16.11.2022, 17:41
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У россиян таких на вооружении было меньше 50.
Воины ВСУ захватили ценный и редкий трофей – передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии 1В119 «Реостат».
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Отмечается, что количество подобной техники на вооружении оккупантов не превышает 50 единиц. Из них 3 были уничтожены украинскими бойцами, еще 7 – пополнили автопарк ВСУ.
«ВСУ затрофеили очередного редкого зверя. Передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии – 1В119 «Реостат». Это еще советская технология, но количество их было ограничено. У русских на вооружении было меньше полусотни. На сегодня известно о 3 уничтоженных и 7 трофейных 1В119», - сообщили в Страткоме.