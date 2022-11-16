закрыть
16 ноября 2022, среда, 18:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Редкий трофей: ВСУ захватили передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии

  • 16.11.2022, 17:41
  • 2,598
Редкий трофей: ВСУ захватили передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии

У россиян таких на вооружении было меньше 50.

Воины ВСУ захватили ценный и редкий трофей – передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии 1В119 «Реостат».

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что количество подобной техники на вооружении оккупантов не превышает 50 единиц. Из них 3 были уничтожены украинскими бойцами, еще 7 – пополнили автопарк ВСУ.

«ВСУ затрофеили очередного редкого зверя. Передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии – 1В119 «Реостат». Это еще советская технология, но количество их было ограничено. У русских на вооружении было меньше полусотни. На сегодня известно о 3 уничтоженных и 7 трофейных 1В119», - сообщили в Страткоме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко