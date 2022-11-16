Редкий трофей: ВСУ захватили передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии 16.11.2022, 17:41

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У россиян таких на вооружении было меньше 50.

Воины ВСУ захватили ценный и редкий трофей – передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии 1В119 «Реостат».

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что количество подобной техники на вооружении оккупантов не превышает 50 единиц. Из них 3 были уничтожены украинскими бойцами, еще 7 – пополнили автопарк ВСУ.

«ВСУ затрофеили очередного редкого зверя. Передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии – 1В119 «Реостат». Это еще советская технология, но количество их было ограничено. У русских на вооружении было меньше полусотни. На сегодня известно о 3 уничтоженных и 7 трофейных 1В119», - сообщили в Страткоме.

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