Белорусские пограничники сбили из автомата квадракоптер и заявили, что это якобы «украинский дрон» 5 16.11.2022, 17:49

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Инцидент произошел в Кобринском районе.

Пинские пограничники сбили квадрокоптер в 100 метрах от белорусско-украинской границы. Об этом сообщила 16 ноября пресс-служба Госпогранкомитета.

По данным ГПК, инцидент произошел 16 ноября, в Кобринском районе. Этот участок границы охраняется военнослужащими Пинской погрангруппы. Как утверждают в ведомстве, квадрокоптер якобы летел из Украины в Беларусь.

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