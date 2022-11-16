Белорусские пограничники сбили из автомата квадракоптер и заявили, что это якобы «украинский дрон»5
- 16.11.2022, 17:49
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Инцидент произошел в Кобринском районе.
Пинские пограничники сбили квадрокоптер в 100 метрах от белорусско-украинской границы. Об этом сообщила 16 ноября пресс-служба Госпогранкомитета.
По данным ГПК, инцидент произошел 16 ноября, в Кобринском районе. Этот участок границы охраняется военнослужащими Пинской погрангруппы. Как утверждают в ведомстве, квадрокоптер якобы летел из Украины в Беларусь.