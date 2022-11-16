Генерал США: ВСУ получат преимущество над россиянами в условиях зимы

Генерал США: ВСУ получат преимущество над россиянами в условиях зимы2
- 16.11.2022, 21:55
- 2,840
Украинцы лучше экипированы, чем российская армия.
Экс-командующий США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что украинская армия получит преимущество над россиянами в условиях зимы.
Об этом сообщает Ходжес заявил в интервью НВ.
«Я думаю, что украинцы получат преимущество и в условиях зимы, они лучше экипированы, чем российская армия, которая не только не имеет средств защиты, боевого духа, но и нормального руководства», - сказал американский генерал.