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Генерал США: ВСУ получат преимущество над россиянами в условиях зимы

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  • 16.11.2022, 21:55
  • 2,840
Генерал США: ВСУ получат преимущество над россиянами в условиях зимы

Украинцы лучше экипированы, чем российская армия.

Экс-командующий США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что украинская армия получит преимущество над россиянами в условиях зимы.

Об этом сообщает Ходжес заявил в интервью НВ.

«Я думаю, что украинцы получат преимущество и в условиях зимы, они лучше экипированы, чем российская армия, которая не только не имеет средств защиты, боевого духа, но и нормального руководства», - сказал американский генерал.

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