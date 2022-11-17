Украинские военные из стрелкового оружия уничтожили ударные дроны РФ 17.11.2022, 8:04

1,324

Беспилотники сбили в Бериславском районе Херсонской области.

Украинские военные из стрелкового оружия уничтожили в Бериславском районе Херсонской области два ударных дрона российских оккупантов.

Как сообщил спикер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров, обстановка на южнобугском и таврийском направлении, как и во всей зоне ответственности командования, достаточно напряженная, но контролируемая.

«Противник продолжает обустройство обороны на различных ее рубежах (зоны ответственности – ред.), ищет способы наладить логистику на левом берегу реки Днепр в обход огневого контроля Сил обороны», – отметил он.

Кроме того, для уточнения расположения украинских войск и корректировки огня артиллерии оккупанты значительно усилили воздушную разведку вдоль линии соприкосновения.

«В то же время, враг применяет и ударные дроны типа «Ланцет», «Zala». Два таких было уничтожено в Бериславском районе из стрелкового оружия», – рассказал спикер командования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».