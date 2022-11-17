Украинские военные из стрелкового оружия уничтожили ударные дроны РФ
- 17.11.2022, 8:04
- 1,324
Беспилотники сбили в Бериславском районе Херсонской области.
Украинские военные из стрелкового оружия уничтожили в Бериславском районе Херсонской области два ударных дрона российских оккупантов.
Как сообщил спикер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров, обстановка на южнобугском и таврийском направлении, как и во всей зоне ответственности командования, достаточно напряженная, но контролируемая.
«Противник продолжает обустройство обороны на различных ее рубежах (зоны ответственности – ред.), ищет способы наладить логистику на левом берегу реки Днепр в обход огневого контроля Сил обороны», – отметил он.
Кроме того, для уточнения расположения украинских войск и корректировки огня артиллерии оккупанты значительно усилили воздушную разведку вдоль линии соприкосновения.
«В то же время, враг применяет и ударные дроны типа «Ланцет», «Zala». Два таких было уничтожено в Бериславском районе из стрелкового оружия», – рассказал спикер командования.