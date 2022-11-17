Российские «мобики» по приказу командира соорудили «противотанковые» ежи из нарубленных веток

Российские «мобики» по приказу командира соорудили «противотанковые» ежи из нарубленных веток12
- 17.11.2022, 8:57
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Видеофакт.
Российские мобики-оккупанты по приказу своего командира сделали из веток «противотанковые» ежи для защиты от украинской бронетехники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись «аналоговнетных» оборонных конструкций на позиции оккупантов опубликована в соцсети.
«Армия кацапии и «анало-говнет» технологии. Мобики узнали, что на них прут украинские танки. Но офицер не растерялся и дал команду делать противотанковые «ежи». Мобики сделали 4 штуки и почувствовали себя в полной безопасности», - пишут авторы публикации.